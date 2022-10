Eurorivale – Ajax, tra poco prova generale per la Champions

L’Ajax, capolista a pari punti con il Psv dell’Eredivise, torna in campo questa sera (ore 20) nella gara interna contro il Go Ahead Eagles. Si tratta di una sfida molto importante per i campioni in carica del campionato olandese perché dovranno tenere il passo del Psv. In vista della gara di Champions contro il Napoli (martedì sera alle 21) il tecnico dell’Ajax Schreuder (nella foto) potrebbe fare un piccolo turnover per non affaticare troppo i suoi giocatori. Contro il Napoli, infatti, gli olandesi si giocano buona parte delle loro possibilità di accesso alla prossima fase della Champions. Sono reduci dalla vittoria interna contro il Rangers e dal ko di Anfield contro il Liverpool. Fare punti contro il Napoli vorrebbe dire mettere ulteriore benzina in vista dell’ultima fase del girone. Fonte: Il Mattino