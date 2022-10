Due su due per De Laurentiis, Napoli e Bari al primo posto

Non solo il Napoli al primo posto della Serie A, la famiglia De Laurentiis festeggia anche per il Bari: la squadra biancorossa di Mignani batte il Brescia con un roboante 6-2 che vale il primo posto ai baresi in Serie B – insieme con Reggina e proprio Brescia -, regalandosi un weekend da protagonisti pur essendo una squadra neopromossa nella categoria. Un piano più su, ci pensa il Napoli a completare il quadro di questo sabato perfetto, perché se Luigi festeggia anche Aurelio può coccolarsi la squadra di Spalletti: 3-1 al Torino, Anguissa e ancora Kvaratskhelia sugli scudi per la vittoria e ancora primo posto, in attesa che si completi tutto il turno di Serie A tra stasera e domani. Un successo che significa anche sesta vittoria di fila per gli azzurri tra campionato e Champions. Mattino.it