Andrea Pisanu: “Napoli e Milan le favorite”

News.Superscommesse ha intervistato Andrea Pisanu. L’ex centrocampista offensivo, classe 1982, in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Cagliari, Siena, Verona, Parma e Bologna. Ha esordito in Serie A tra le fila del Cagliari ad appena 16 anni, nella stagione 1998/1999. In massima serie si è affermato soprattutto con la maglia del Parma. Ha militato nel club gialloblù per cinque stagioni, giocando anche in Coppa Uefa, collezionando 104 presenze e 11 gol. Dopo le esperienze all’estero tra Montreal Impact e Sliema Wanderers, si è dedicato alla carriera da allenatore. Ad oggi Pisanu siede sulla panchina dell’Hibernians, squadra maltese detentrice del titolo nazionale.

In Serie A è da sottolineare la partenza flop della Juventus, qual è il tuo pensiero a riguardo? E qual è, invece, la squadra favorita per la vittoria dello scudetto?

La Juventus sta giocando ben al di sotto delle aspettative, soprattutto per quanto speso in estate. Allegri ha vinto tanto in carriera, è un allenatore internazionale. Quest’anno sembra voglia proporre un tipo di calcio che la squadra stenta a seguire. I bianconeri dovrebbero essere più incisivi e giocare di nuovo con la voglia di dominare il campionato. Hanno grandi qualità, manca forse il giusto entusiasmo. Le favorite per lo scudetto sono il Napoli, che sta giocando un calcio meraviglioso, e il Milan, che si sta riconfermando ad alti livelli. Poi, il campionato è lungo e certamente non mancheranno sorprese.