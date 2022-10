Ajax intoppo in vista del Napoli: 1-1 con il Go Ahead Eagles

Ritorno in campo non nel migliore dei modi per l’Ajax dopo lo sosta per le nazionali. Gli olandesi impattano 1-1 in casa con il Go Ahead Eagles nella 8ª giornata di Eredivisie a pochi giorni dalla sfida con il Napoli in Champions League. Nonostante il turnover la squadra di Schreuder va in vantaggio con Klaassen a fine primo tempo ma subisce il pareggio degli ospiti nella ripresa con Willumsson (78′ min). I Lancieri scendono ora al secondo posto in classifica a -1 punto dalla capolista AZ Alkmaar