Vergassola: “Zielinski abbina grande qualità e tempi di inserimento”

Pensieri sul Torino, prossimo avversario del Napoli? “Juric è bravo a dare intensità alle squadre allenate e a far sì di mettere nelle condizioni migliori i propri giocatori. Domani sarà una bella partita soprattutto per il momento del Napoli e la quadra trovata da Spalletti in Italia e in Europa. Nel complesso il Toro ha meno qualità, ma ha la capacità di andare incontro all’avversario con un pressing alto e di dare grossa intensità in zona del campo. Inoltre, quando si ritorna dalle soste, la ripresa è sempre un punto interrogativo”. Quale centrocampista ha rubato l’occhio in Serie A in questo avvio di stagione? “Barella mi piace tantissimo, ha tanta qualità nel gioco ed è un bravo finalizzare. Ma credo che Zielinski sia un grande calciatore. Abbina grande qualità e tempi di inserimento, è un giocatore moderno. Ha un un’intelligenza tattica sopra la media”.