SERIE A FEMMINILE – Como Women-Inter 1-3, decisiva per le nerazzurre Elisa Polli

Questa sera a Seregno si è giocata la sfida valevole per la quinta giornata di serie A femminile tra il Como Women e l’Inter. Le padroni di casa partono forte e colpiscono la traversa con Beccari. Le nerazzurre, però al primo affondo passano con Polli che sfrutta l’assist di Karchouni. Le ragazze di coach Guarino raddoppiano con Bonetti su calcio di rigore. L’Inter allunga con la doppietta di Polli che sfrutta l’errore della squadra di Bruzzano. Il Como Women accorcia le distanze con Rizzon su calcio di rigore. Nella ripresa le padroni di casa colpiscono la traversa con Carravetta. Per l’Inter ancora primo posto in classifica, mentre per le comasche stavolta sconfitta più che onorevole.

COMO – INTER 1-3

Gol: 12′ Polli, 27′ Bonetti, 40′ Polli, 45’+2′ Rizzon

COMO: 12 Korenciova; 2 Lipman (46′ 14 Cecotti), 6 Brenn, 8 Magalhaes Borini, 9 Beccari, 16 Karlernas, 18 Hilaj (78′ 10 Beil), 19 Di Luzio (68′ 22 Carravetta.), 21 Picchi (68′ 5 Pastrenge), 23 Pavan (46′ 58 Kubassova), 24 Rizzon. A disposizione: 1 Beretta, 3 Vergani, 4 Cavicchia, 11 Rigaglia. Coach: Marco Bruzzano.

INTER: 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 29 Kristjánsdóttir, 13 Merlo (85′ 14 Robustellini); 5 Karchouni (59′ 20 Simonetti), 34 Mihashi (85′ 27 Csiszár), 6 Santi; 10 Bonetti, 9 Polli (70′ 18 Pandini), 33 Ajara Nchout (59′ 7 Marinelli). A disposizione: 12 Piazza, 8 Brustia, 17 Fordos, 19 Alborghetti. Coach: Rita Guarino.

Fonte: inter.it