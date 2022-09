G. Vives, ex capitano del Torino: “La partita si deciderà a centrocampo, uomo contro uomo”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Vives, ex capitano del Torino: “A centrocampo si potrà decidere Napoli-Torino. Juric gioca uomo contro uomo, se riesci a vincere i duelli, riesci a vincere anche la partita. Sarà una partita durissima non solo per il Toro, ma anche e soprattutto per il Napoli. Demme e Lobotka? Demme sarà un rientro importante. C’è bisogno di più persone per alternare la rosa. Non so se verrà subito schierato da Spalletti, magari con risultato già indirizzato potrebbe. Gli exploit di Kim e Kvaratskhelia? Non me lo sarei mai aspettato. Non tanto per la loro qualità, ma per la loro capacità di adattarsi al Napoli in maniera così rapida. Speriamo che possano continuare così e fare anche qualcosina in più. Dove può arrivare questo Napoli? Spero, da tifoso, che riesca ad arrivare a lottare per lo Scudetto. Almeno fino a primavera. Ad oggi se la giocano Napoli e Milan, le altre big fanno ancora molta difficoltà”.

Fonte: Radio Punto Nuovo