CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Vi presento i neo acquisti della Primavera Alastuey e Kasongo”

Nel corso di Canale 8, durante il programma “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Alastuey? Il classe 2003 centrocampista con licenza di inventare, ha iniziato con le giovanili del Saragozza, poi tutta la “cantera” del Barcellona. Il club blaugrana che ha lanciato tra gli altri i vari Iniesta, Xavi, Pdri e Gavi, insomma un grande acquisto in prospettiva, essendo svincolato. Probabilmente verrà convocati più in là, non domani a Cagliari. Invece Noha Zula Kasongo è un centrocampista centrale classe 2005 con spiccate doti difensive. Viene dallo Shalke 04 dove in Italia è arrivato McKennie alla Juventus. Probabilmente come per la prima squadra, anche Grava e Caffarelli hanno attivato lo scouting a livello internazionale per rendere il vivaio sempre più competitivo”

#SSCNAPOLI PRIMAVERA: COLPO DI MERCATO, ARRIVA "IL MAGO" JORGE ALASTUEY CENTROCAMPISTA CLASSE 2003 SVINCOLATO DAL BARCELLONA.

🔵𝔼𝕊ℂ𝕃𝕌𝕊𝕀𝕍𝔸 𝔾.ℕ.🔵

PRIMAVERA: COLPO DI MERCATO ARRIVA NOAH ZULA MUTANDA KASONGO CENTROCAMPISTA CLASSE 2005 DALLO SHALKE 04.

