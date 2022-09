WOMEN CHAMPIONS – Prosegue la vendita dei biglietti per Juventus-Koge

Quella di mercoledì 28 settembre sarà un’altra serata importante per la Juventus Women. Le bianconere, infatti, scenderanno in campo nella gara di ritorno del secondo turno della UEFA Women’s Champions League contro il Køge. Una gara dal peso specifico elevato perché la squadra allenata da Mister Joe Montemurro, dopo l’1-1 del match di andata in Danimarca, si giocherà il pass per la fase a gironi della UWCL in casa.