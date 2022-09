Raspadori fa contento Carnevali: “Felice di quanto sta facendo”

Sassuolo, l’AD Giovanni Carnevali ai microfoni di Radio Punto Nuovo parla del momento magico di Giacomo Raspadori, autore di due reti nelle due gare con la Nazionale giocate in questa settimana. Per il dirigente neroverde è un’emozione vedere esplodere in Nazionale un ragazzo nato e cresciuto nel settore giovanile del club emiliano. Ai microfoni della stazione radiofonica, Carnevali non ha potuto contenere la gioia e l’orgoglio per quanto mostrato da Raspadori in questo settembre diviso tra l’azzurro del Napoli e l’azzurro dell’Italia: “Felicissimo per tutto quello che sta facendo“.