Dopo la sconfitta all’esordio in casa contro la Lazio, il Napoli femminile cercava il riscatto sul campo della Fiorentina. Le azzurre Primavera di mister Esposito pareggiano per 2-2. In gol per le ospiti De Feo e Penna. Primo punto per il Napoli in campionato.

La Redazione