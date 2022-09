Lobo ora ci ride e scherza sulla misura della sua maglia della nazionale

Ora ci ride su. Ci gioca anche se è molto probabile che dentro bruci ancora: «Ho indossato una taglia XL, extralarge, così da sembrare più magro! Anche se so che qualcuno, vedendomi correre in campo, dirà che sono ingrassato di nuovo…», ha scherzato Lobotka nel corso della presentazione delle nuove maglie della Nazionale slovacca. E sia chiaro: lui si è divertito e ha divertito la platea, ma sentirlo parlare della sua silhouette fa ancora un certo effetto.

STAN DIXIT. La storia è parte del passato, remoto, ma non è mica stata divertente per lui: «A Napoli ho passato un momento difficile», disse in tempi non sospetti riferendosi al secondo anno di Gattuso. «Non giocavo, pensavo di cambiare squadra perché volevo godermi il calcio: in tanti non capivano come fosse possibile che un giocatore costato 20 milioni non riuscisse a trovare spazio. Dicevano che ero grasso». Tra la fine dell’era di Rino e l’inizio di quella del signor Luciano, però, sparirono sia i problemi fisici sia i pensieri personali che lo avevano limitato, e insieme anche i chili in più. Sette, per la precisione: a Dimaro 2021, in ritiro, arrivò in forma perfetta. «Spalletti ha dimostrato subito di credere in me, nelle mie qualità». Intuizione super. Fonte: CdS