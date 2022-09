Kvara sempre protagonista: si procura e segna il rigore

Segna ancora Kvara, o meglio Kvaratskhelia, sempre più uomo decisivo della Georgia: si procura e realizza il calcio di rigore contro Gibilterra (partita finita 2-1 per la nazionale georgiana). La quinta rete nelle sei partite di Nations League giocate con la Georgia, che ha chiuso al primo posto il gruppo 4 della Lega C ed è stata promossa alla Lega B. Ora con la Georgia è arrivato a 10 reti in 19 presenze. Il ct Sagnol lo ha schierato da esterno sinistro nel 3-4-2-1 e largo a sinistra ha confermato tutte le sue qualità anche se in un sistema di gioco diverso rispetto al 4-3-3 del Napoli di Spalletti. Una bella prestazione, un gol e la vittoria con la Georgia: il modo migliore per rituffarsi nell’universo azzurro in vista della sfida con il Torino. In campionato ha segnato 4 reti. Nell’ultimo match di campionato contro il Milan al Meazza si guadagnò il rigore poi trasformato da Politano. Ieri sera con la Georgia è stato schierato da titolare ed è rimasto in campo fino al minuto 72.

