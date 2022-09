Il Lecce frena: Gonzalez è seguito dal Napoli, ma piace a tanti

I radar di diversi club hanno intercettato Joan González. Le sue prestazioni con la maglia del Lecce non potevano passare inosservate. Tra gli interessati, in Serie A, potrebbe esserci anche il Napoli di Cristiano Giuntoli che in campo, il 20enne spagnolo dei pugliesi l’ha anche già affrontato al Maradona. «Giuntoli esce come me dal marciapiede del calcio, è uno che sa puntare sulle potenzialità, è un direttore molto attento», ha raccontato Pantaleo Corvino, ds del Lecce, a Radio Kiss Kiss. «Io credo che Gonzalez possa piacere a tanti, mi farebbe piacere ovviamente che potesse interessare prima a squadre del sud. È un ragazzo seguito da più club ma come lui tanti altri del Lecce».

