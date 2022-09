Iezzo: “Meret? Conosco bene il ruolo e le qualità del giocatore”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv.

“Meret? Conosco bene il ruolo e le qualità del giocatore, mi sono preso anche gli insulti sui social perché ho detto che Alex aveva maggiori qualità addirittura di Navas. La verità è che ci vuole un po’ di educazione, oltre che di competenza. Tutti dicono la loro opinione, anche chi non capisce nulla di calcio si permette di offendere chi, invece, il calcio lo ha giocato in prima persona. La cosa che mi fa stare bene, comunque, è che Alex stia facendo grandi cose con la maglia del Napoli.

Il portiere spesso viene visto e valutato dal carattere, non so perché ma nell’immaginario collettivo l’estremo difensore deve essere un po’ pazzo. In realtà Meret ha dimostrato un grande carattere subendo quest’estate certi pregiudizi assurdi, anche dal proprio tecnico. Invece lui è stato lì, in silenzio, ha lavorato e ha fatto vedere il suo carattere: sopportate una pressione mediatica del genere in silenzio è stato tremendo, chi doveva capire che lui è un grande portiere, ora l’ha capito. Peraltro ha anche un buon sinistro, c’è solo bisogno di avere sulle spalle tante partite e migliorerà in tutto.