Scalo azzurro affollato e rientra il mago Stan Lobotka

Oggi ci sarà: Lobotka sarà insieme con Zielinski il primo degli alfieri internazionali a inaugurare lo scalo del centro sportivo di Castel Volturno. Affollato, altroché, considerando che il Napoli ha fornito quattordici uomini alle rispettive Nazionali; quindici, se contiamo anche la partenza e il rientro-lampo dell’infortunato Politano. Quindici che avrebbero anche potuto essere diciassette – diciassette su una rosa di venticinque – se il Camerun non avesse risparmiato Anguissa e se Osi non fosse stato costretto a saltare gli impegni della Nigeria per l’infortunio. Ma questa è un’altra storia. La prossima storia, riguarda Napoli Torino, quindi è fondamentale il rientro immediato di Stanislav in campo. Il suo come quello di Zielo, certo. Ma il fatto è che la storia recente ha dimostrato quanto sia necessaria la presenza di Lobotka: lui cambia la squadra. Lui ha cambiato la vita della squadra. E anche la sua.