Gaetano Fedele, ag.: “L’unico dubbio su Raspadori era il prezzo pagato dal Napoli per il suo cartellino”

Gaetano Fedele, agente, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, ala trasmissione Marte Sport Live Forza Napoli Sempre. «Conosco Raspadori da un po’ di anni e non ho mai messo in discussione le sue qualità. L’unico dubbio era il prezzo pagato dal Napoli per il suo cartellino. Il gol contro lo Spezia è stato il crocevia che ha cambiato tutto. Raspadori è indubbiamente l’attaccante che gioca di più con la squadra, viene incontro, fa salire i compagni. Secondo me è giusto che ora stia sulla cresta dell’onda. I risultati danno entusiasmo alla piazza. Ora tutti saliamo sul carro. Bisogna andare avanti sulle ali dell’entusiasmo. Un giocatore che viene a Napoli deve sapere che la situazione è questa: dalle stelle alle stalle nel giro di due settimane».