Questo pomeriggio si è disputata l’amichevole tra il Canada e l’Uruguay. Per i sudamericani ultimo test, in vista dei mondiali in Qatar che inizieranno a metà Novembre. La compagine celeste ha vinto per 0-2, dove sono state decisive le marcature di De Arrescaeta su punizione e di Darwin Nunes che sfrutta l’assist di Luis Suarez. Ha giocato tutta la gara Mathias Olivera che è stato ammonito al minuto 60.

La Redazione