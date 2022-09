Da problema a soluzione: il nuovo Meret conquista Napoli

Alex Meret è l’attuale portiere del Napoli. Inizia la sua carriera nelle giovanili dell’Udinese nel

2012 e con questo prosegue il suo percorso professionale. Nel 2015 viene promosso in prima

squadra come sostituto di Orestis Karnezis. La stagione successiva viene ceduto in prestito allo

Spal che, nel 2016, anno dell’arrivo del giovane portiere, era appena stata promossa in Serie B. Fa

il suo debutto con gli estensi alla prima giornata di campionato contro il Benevento. Con i biancoazzurri totalizza 30 presenze proprio nella stagione che porterà la squadra alla promozione

nella massima divisione, categoria che il club non raggiungeva da almeno cinquant’anni. La stagione successiva il prestito di Meret viene rinnovato ma a causa di un intervento alle pareti

inguinali il portiere non sarà disponibile. Prende il suo posto Alfred Gomis che ricoprirà il ruolo fino alla seconda parte della stagione. Meret debutta quindi in Serie A il 28 dicembre 2018 nella partita Spal-Inter. Anche quella del 2018 è una stagione poco proficua perché a causa di un infortunio alla spalla presenzia solamente a 13 partite.

La carriera con il Napoli

A fine stagione torna all’Udinese ma viene acquistato nella sessione di calciomercato del Napoli.

Inizia il suo ritiro a Dimaro dove tuttavia subisce un grave infortunio, frattura dell’ulna del braccio

sinistro. Vi è un lungo stop che sposta il suo esordio con gli azzurri a dicembre 2018, nella vittoria

per 4 a 0 contro il Frosinone. Finalmente rientra in squadra e viene preferito a David Ospina,

collega anche lui giunto al Napoli in estate. Con il Napoli può contare quindi 21 presenza di cui 14

in campionato. Nel 2019 fa il suo primo esordio in Champions League nella partita contro il

Liverpool vinta dal Napoli per 2 a 0.

Durante la stagione successiva, che vede come mister Gennaro Gattuso, si alterna con David

Ospina diventando secondo portiere della squadra. Quell’anno, a causa della squalifica del

compagno, gioca come titolare durante la finale di Coppa Italia contro la Juventus e il suo

intervento è essenziale. Riesce infatti a parare un gol su rigore a Paulo Dybala contribuendo alla

vittoria dei partenopei. Nella stagione 2021-2022 a guidare il Napoli subentra Luciano Spalletti ma

Meret non trova molto spazio in squadra. Gioca infatti le prime due partite e poi, a causa di un

ulteriore infortunio, Ospina prende il suo posto. Giocherà qualche partita da titolare in Europa

League. Chiude la stagione con sole 15 presenze in tutte le competizioni.

L’estate dell’incertezza

Alex Meret è un portiere di grande qualità, eccellente struttura fisica e ottimi riflessi, ha una

notevole agilità. L’unica pecca da poter indicare è la sua timidezza, una sorta di insicurezza che ne

compromette le uscite soprattutto quando si tratta di giocare con i piedi. Quest’ultima estate è stata

particolarmente complicata per il giovane portiere. A inizio estate infatti la sua presenza con gli azzurri sembrava del tutto scontata. Il suo contratto, in scadenza a giugno 2023, doveva essere rinnovato senza dubbio di alcun tipo, tant’è che la questione è stata affrontata e conclusa (o almeno

così si credeva) proprio nei primi giorni di ritiro a Dimaro ma improvvisamente la situazione si è capovolta.

In poche settimane il ragazzo passa dall’essere titolare a figurare tra le potenziali cessioni del Napoli del mercato estivo. Il presunto accordo, trovato nei primi giorni di ritiro, va

improvvisamente in fumo e il Napoli inizia a guardarsi intorno per cercare un suo sostituto. Sono

tanti i nomi sulla lista: Kevin Trapp, Kepa, Norberto Neto, ma il più chiacchierato è stato

senz’altro Keylor Navas, portiere del Paris Saint Germain. Il Napoli apre quindi due trattative, una con il Paris Saint Germain e una con il Chelsea per Kepa. Per il costaricense la strada sembra ormai segnata: trasferimento allo Spezia o emarginazione totale.

La rivalsa del giovane portiere

La situazione con il club e le tante voci di mercato avrebbero leso la fermezza di chiunque ma a

quanto pare non quella di Meret che è riuscito a non farsi condizionare in alcun modo dalle

chiacchiere o dalla competizione con altri grandi portieri. Il ragazzo ha continuato per la sua strada.

Ha indossato la sua maglia e ha deciso di dimostrare tutte le sue capacità facendo parlare il campo

al suo posto. Entra come titolare nella prima di campionato contro il Verona in un periodo in cui il

mercato era ancora aperto. Poco dopo arriva la svolta. Nessun nuovo ingaggio tra i pali del Napoli,

nessun accordo con il Paris Saint Germain per Navas. Il ragazzo verrà quindi confermato.

Da quella prima contro il Verona il 25enne ha dimostrato chiaramente il suo grande talento e il

ruolo da titolare non glielo ha più tolto nessuno. Ha finalmente spiccato il volo e mostrato di cosa è

capace riuscendo a conquistare nuovamente i tifosi del Napoli e il mister Spalletti. Claudio Savelli

ha commentato su Libero la silenziosa impresa portata a termine dal giovane portiere: “Meret è

sopravvissuto al tentativo del club di ingaggiare prima Kepa e poi Keylor Navas, da portiere

maturo quale forse non è mai stato. Dopo essere stato derubricato a talento perduto, si è

disinteressato dell’opinione pubblica. Si è rasserenato. Nessuno aveva più grandi aspettative su di

lui, esattamente come sul Napoli, così ora riesce a giocare libero dai cattivi pensieri” La trattativa

sfumata e le sue capacità gli hanno garantito il posto in squadra e può finalmente rinnovare quel

contratto pronto già da 3 mesi che prevede la sua presenza in squadra fino al 2027 e uno stipendio

che si aggira intorno a 1.5 milioni più bonus. La firma è attesa entro 15 giorni