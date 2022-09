Corso per Osservatori a Coverciano: in cattedra Riccardo Bigon

È stato inaugurato questa mattina, (ieri per chi legge) nell’aula magna di Coverciano, il nuovo corso per Osservatori: fino al prossimo 12 ottobre gli allievi riempiranno le aule del Centro Tecnico Federale per seguire le 72 ore di programma didattico, dedicate a formare la figura dell’addetto allo scouting calcistico. Il primo giorno di lezione ha avuto in cattedra subito un docente d’eccezione, Riccardo Bigon. L’ex direttore sportivo Di Bologna, Verona e Napoli ha illustrato agli allievi le sue metodologie di lavoro e l’interconnessione esistente tra l’opera svolta da un ds e quella degli osservatori di un club. Un discorso ampio e strutturato, dibattuto insieme al coordinatore dello stesso corso di Coverciano, Marco Zunino, che con Bigon ha avuto negli anni un duraturo sodalizio lavorativo.

fonte: figc.it