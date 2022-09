CHAMPIONS LEAGUE – Nonostante qualche intoppo, Amsterdam sarà tinta d’azzurro

Champions – Martedì 4 Ottobre alle ore 21,00 alla Johan Cruijf Arena il Napoli sfiderà i padroni di casa dell’Ajax per la terza giornata di Champions League girone A. Nonostante qualche intoppo legato ai biglietti, non elettronici, ma cartacei da consegnare all’ingresso dello stadio olandese, il settore ospiti sarà sold-out. In tutto ci saranno 2600 tifosi azzurri a seguire la squadre che è prima in classifica. Lo riportano le pagine odierne di “Repubblica”.

La Redazione