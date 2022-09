CALCIO FEMMINILE – L’Everton dell’ex Juventus Galli vince il derby contro il Liverpool

In Premier League femminile c’è da segnalare la grande impresa dell’Everton ad Anfield contro il Liverpool nel derby. La squadra dell’ex Juventus Aurora Galli ha vinto per 0-3 con i gol di: Megan Finnigan al 9’, Jess Park alla mezz’ora e al minuto 87 Hanna Bennison.

