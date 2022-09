Bisantis, Rai: “Jack ora sta lottando per qualcosa di importante in un grande club”

Giuseppe Bisantis, giornalista Rai, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Raspadori è stato ancora protagonista con la Nazionale…“Sta vivendo un momento magico. Si è trasferito dal Sassuolo al Napoli, una piazza completamente differente. Jack ora sta lottando per qualcosa di importante in un grande club con tanta concorrenza. Ricorderemo la gara con l’Inghilterra per il suo eurogol, anche se non aveva cominciato bene. Nel corso della sfida si è caricato ed ha trovato la rete. È un 2000, eppure è stato già assoldato nella Nazionale maggiore. Può diventare il perno dell’Italia perché a Napoli Raspadori può solo crescere”.