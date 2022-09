A Pompei una strada intitolata a Maradona, e a questo si aggiunge una bella curiosità

Con la delibera della Giunta Comunale approvata nella tarda mattinata di oggi, il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio ha disposto l’intitolazione a Diego Armando Maradona della strada dove è stato realizzato il murales in onore del calciatore argentino: Via Vittorio Emanuele III diventerà, dunque, via Diego Armando Maradona, come si legge su Ottopagine.it.

La citata opera d’arte, firmata da Maxi Bagnasco, è stata realizzata sulla parete di una scuola nel corso del “Pompei Street Art Festival”, manifestazione appena conclusa che ha portato nella città migliaia di turisti, italiani e stranieri, e presenta un particolare che ha fatto già innamorare i tifosi del Napoli: Bagnasco ha sostituito il logo dello sponsor tecnico sulla maglia della nazionale argentina con lo stemma del club partenopeo. Il ritocco, tra l’altro, ha reso l’opera un vero unicum al mondo.