Tra poco Ungheria/Italia: le scelte di Rossi e Mancini

Per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League, in campo Ungheria ed Italia. Roberto Mancini opta per un’unica novità, Gnonto al posto di Scamacca. Confermato Cristante mezzala e Acerbi in difesa, con Pobega e Bastoni che partono dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali:

Ungheria (3-4-2-1) – Gulacsi; Lang, Orban, Attila Szalai; Fiola, Nagy, Schäfer, Kerkez; Nego, Szoboszlai; Ádám Szalai. A disposizione: Dibusz, Zappanos, Mocsi, Gazdag, Bolla, Botka, Varga, Kleinheisler, Styles, Barath, Vecsei, Martin Adam. Commissario tecnico: Marco Rossi.

Italia (3-5-2) – Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Gnonto, Raspadori. A disposizione: Meret, Provedel, Luiz Felipe, Bastoni, Mazzocchi, Frattesi, Esposito, Grifo, Pobega, Scamacca, Gabbiadini, Zerbin. Commissario tecnico: Roberto Mancini.