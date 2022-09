SETTORE GIOVANILE – Tris di sconfitte per le compagini del Napoli

Ieri è iniziata ufficialmente la stagione del settore giovanile del Napoli delle categorie Under 15, 16 e 17, mentre turno di riposo per la neonata Under 18 di Tedeschi. Domenica amara per le tre compagine azzurre. L’Under 15 e 16 entrambe sconfitte dai pari età del Modena per 2-0. L’Under 17 di Salvatore Galizia ha perso per 3-0 sul terreno del Sassuolo. In gol per i neroverdi Lattanzi, Pumo e Anastasini.

Under 15 – Modena-Napoli 2-0 (Cuccu e Barbi)

Under 16 – Modena-Napoli 2-0 (Brugnoli e Gnani)

Under 17 – Sassuolo-Napoli 3-0 (4′ Lattanzi (S), 33′ Pumo (S), 92′ Anastasini (S))

La Redazione