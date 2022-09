SERIE A FEMMINILE – In vendita i biglietti per Como Women-Inter di venerdì sera

Non c’è tempo per soffermarsi a festeggiare il primo punto conquistato in Serie A, per il Como Women la settimana è già iniziata e la testa è alla prossima partita contro l’Inter. La squadra comasca, infatti, ha ottenuto un pareggio 2-2 ieri in trasferta a Pomigliano d’Arco e tra soli 4 giorni, nell’anticipo di venerdì sera, ospiterà allo stadio Ferruccio la capolista del campionato. La formazione di Rita Guarino ormai appare inarrestabile e, dopo la vittoria di ieri per 2-0 contro la Sampdoria, guida solitaria la classifica, con 10 punti in 4 partite.

La squadra di de la Fuente ha bisogno di tutto il supporto possibile da parte del suo pubblico, così come accaduto il mese scorso alla partita inaugurale della stagione contro la Juventus, quando al Ferruccio si è registrato il tutto esaurito. Anche il presidente del Como Women, Stefano Verga, in occasione dell'apertura della vendita biglietti ha voluto rivolgere un invito a tutti i tifosi calcistici della zona: "Mi piacerebbe vedere tutti i nostri fan sugli spalti dello stadio Ferruccio, venerdì 30 settembre, per assistere alla partita contro l'Inter. Penso che lo spettacolo che quest'anno la Serie A sta offrendo sia imparagonabile e invito tutti gli appassionati sportivi a cogliere l'opportunità di assistere a questo show, con la speranza che diventino il nostro dodicesimo uomo in campo. Abbiamo conquistato il primo punto ieri e, con il sostegno dei tifosi, vogliamo raccoglierne tanti altri nel corso della stagione" I biglietti per la gara sono già disponibili sul sito Vivaticket e in tutti i suoi punti vendita autorizzati.

L’appuntamento per la sfida Como Women-Inter Women è dunque alle ore 19.00 di venerdì 30 settembre allo stadio Ferruccio di Seregno.

Fonte: Ufficio stampa Angelo Frusciante Como Women