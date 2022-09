Rrahmani, allarme rientrato: forse in campo contro Cipro

Spesso le soste per le Nazionali riservano sorprese…De Laurentiis non ha mai nascosto la sua preoccupazione in merito. Nell’ ultima settimana dal Kosovo c’era stato qualche dubbio sulle condizioni di Amir Rrahmani che a causa di un infortunio non si stava allenando col resto della nazionale e aveva saltato la gara con l’Irlanda del Nord, ma, stando alle ultime che arrivano dal quotidiano Nacionale, il difensore centrale classe ’94 si è allenato regolarmente con i compagni ed è probabile che ce la faccia a giocare dall’inizio già domani contro Cipro.