Ranocchia e lo Spalletti non raccontato in TV: «Così difende i suoi giocatori»

Andrea Ranocchia è ormai un ex calciatore. Dopo l’infortunio subito a Napoli nella gara con il Monza, ha deciso di smettere, anche perchè, per sua stessa ammissione, «non sentiva più il fuoco dentro». In un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato un particolare del rapporto con Spalletti che ha avuto come allenatore all’ Inter. Nell’estate 2017, durante il ritiro, Ranocchia venne contestato da alcuni tifosi nerazzurri e Luciano intervenne in sua difesa. «E stava anche per dare qualche schiaffo», ha spiegato con un sorriso. Spalletti è questo, sempre pronto a scendere in campo per i suoi ragazzi e per il suo club. Lo ha dimostrato anche a Napoli. Si irrita quando sente mugugni allo stadio, chiede rispetto per la squadra e per la società. Questo è Spalletti, così lontano dalla narrazione che è stata fatta nella serie tv “Speravo de mori’ prima” dedicata al suo rapporto con Totti, in cui l’attore che interpreta Luciano – Ricky Tognazzi – fa la parte più del cattivo che del duro. Sarebbe servita una lettura più profonda del rapporto dell’allenatore con i gruppi che ha allenato. Magari ascoltare un calciatore antidivo come Ranocchia.

Fonte: Il Mattino