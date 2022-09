R. Stellone, all. ed ex Napoli: “C’è un reparto offensivo di alto livello. Spalletti intoccabile”

Roberto Stellone, allenatore ed ex attaccante del Napoli e del Torino, è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli ha grandi soluzioni in attacco, Raspadori, con Simeone e Osimhen, compongono un reparto offensivo di alto livello. Senza il nigeriano l’italiano e l’argentino hanno fatto ottime cose, per Spalletti ci sarà presto il piacevole imbarazzo della scelta. Il ruolo di Raspadori? E’ una seconda punta classica, aiuta la squadra, lega i reparti, sa fare gol in area e fuori. E’ un giocatore duttile e utilissimo al Napoli in vari ruoli. In questo momento il 4-3-3 di Spalletti è intoccabile, anche se il movimento di Zielinski consente agli azzurri di passare, in fase attiva, al 4-2-3-1. In base alle partite il tecnico può variare uomini e modulo. La gara col Torino non sarà facile: i granata se la giocano uomo contro uomo, in modo aggressivo e offensivo, non ti consentono di palleggiare. Ma se il Napoli vince i duelli la vittoria sarà sicuramente azzurra. Difficoltà con le piccole? Dipende dalle gare, con il Lecce gli azzurri hanno pareggiato, è vero, ma meritavano di vincere per le occasioni create”

Fonte: Radio Marte