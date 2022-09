Prof. Clemente Di San Luca: “Mi conquistano certi gesti di Kim e Simeone”

Il professor Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Spot Live della domenica. “Aspettiamo per capire dove può arrivare questo Napoli. Il ruolo di Raspadori? Può giocare ovunque in attacco e questa è una grande dote e una grande utilità per la squadra. Anche se è diverso, ricorda in effetti Mertens, perchè può giocare prima punta, seconda, dietro l’attaccante e da esterno. Se sono innamorato dei nuovi calciatori? Calma, io sono sempre sul carro della passione, del Napoli, senza dover scendere o salire in base a critiche pretestuose o a elogi servili. Detto questo sono stato tra i primi a dire che Kvaratskhelia aveva grandissime doti e che assomiglia a Claudio Sala. Mi conquistano certi gesti: l’urlo di Kim a Milan dopo il salvataggio su Diaz e Simeone che canta la canzone di Maradona prima di scendere in campo. Mi innamorerò totalmente piano piano anche di questi ragazzi”