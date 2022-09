Per due azzurri salto in alto, ma Fabian quasi ignorato!

Poi, ci sono i due che il salto in alto lo hanno fatto. Eccome se lo hanno fatto. Koulibaly è finito al Chelsea e Fabian Ruiz al Psg. Chapeau. KK è titolare a Londra e ha avuto solo uno sbandamento quando ha rimediato un rosso con il Leeds. Ma alla fine è sempre stato titolare. Anche se i Blues hanno già cambiato allenatore con l’esonero di Tuchel per via dei risultati assai deludenti in questo avvio di Premier League. Insomma, per Kalidou non proprio un ambiente da sogno. E Fabian Ruiz ha giocato titolare solo una volta con i parigini, contro il Lione.

Fonte: Il Mattino