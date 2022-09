NATIONS LEAGUE – Ungheria-Italia 0-2, Raspadori segna, Donnarumma conserva e azzurri alle final-four

Questa sera alla “Puscas Arena” di Budapest l’Italia ha affrontato l’Ungheria per la gara decisiva della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri partono forte, ci prova con un tiro-cross Cristante, Gulacsi per poco non se la butta dentro, ma salva sulla linea. Il vantaggio arriva da una palla recuperata da Gnonto e Raspadori segna a porta vuota la seconda rete in pochi giorni. Di Lorenzo dopo pochi minuti sfiora la seconda marcatura, partenza a destra, si accentra e calcia, palla che esce fuori di poco. Ad inizio ripresa è super Donnarumma che salva su Szoboszlai e poi Szalai da pochi passi. Gli azzurri raddoppiano dopo due minuti, cross di Cristante e Dimarco segna a porta vuota. L’Ungheria però inizia a pressare e va vicinissimo al gol con Style, miracolo di piede con Donnarumma. Il portiere azzurro salva anche sul tiro del neo entrato magiaro deviato da Bonucci. Nel finale Dimarco sfiora la doppietta, su assist di Di Lorenzo, para Gulacsi. L’Italia conquista le final-four che si giocheranno a Giugno 2023 e grazie anche ai giocatori del Napoli.

Ungheria-Italia 0-2

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi 5,5; Lang 6, Orban 6, At. Szalai; Fiola 5,5, Nagy 4,5 (1′ st Styles 6,5), Schafer 6, Kerkez 5,5 (12′ st Gazdag 6); Nego 6 (30′ st Bolla 6), Szoboszlai 6 (40′ st Kleinheisler sv); Ad. Szalai 5 (30′ st Adam 6).

Ct: Rossi 6

Italia (3-5-2): Donnarumma 7,5; Toloi 6,5, Bonucci 6,5, Acerbi 6 (1′ st Bastoni 5,5); Di Lorenzo 6,5 (45′ st Mazzocchi sv), Barella 6,5, Jorginho 6 (28′ st Pobega 6), Cristante 6, Dimarco 7 Gnonto 6 (20′ st Gabbiadini 6), Raspadori 7 (28′ st Scamacca 6).

Ct: Mancini 6,5

Arbitro: Bastien

Marcatori: 27′ Raspadori (I), 7′ st Dimarco (I)

Ammoniti: Acerbi (I), Ad. Szalai (U), Fiola (U)

Espulsi: