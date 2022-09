Lozano ritrova il gol e il sorriso con il Messico, ma è in dubbio per sabato

Al ritorno dalle nazionali Spalletti troverà un Lozano più felice e sorridente: gol vittoria contr il Perù all’ultimo secondo e anche i fantasmi dell’addio alla sua nazionale, da lui stesso confermati, sono stati cancellati. “Ci ho pensato a lungo, avrei voluto lasciare, pensare solo al Napoli. La ferita all’occhio è stata la più complicata, mi ha fatto riflettere a lungo anche perché poi per molto tempo sono rimasto fuori. Ma alla fine la mia voglia di esserci e la mia famiglia mi hanno convinto a continuare“, ma ha scelto di andare avanti, lui che è una sorta di totem in patria e che tornerà a Napoli in tempo per la rifinitura prima della sfida cruciale con il Torino. Spalletti potrebbe scegliere di non rischiarlo, ma Lozano scalpita e sarà carico dopo il gol. Le sue condizioni andranno valutate in vista di un tour de force che porterà il Napoli a giocare ogni 3 giorni fino alla pausa per il Mondiale e nel suo ruolo c’è penuria adesso: l’idea Raspadori sulla fascia destra attira, ma tutto dipenderà dalle condizioni di Lozano dopo un viaggio di molte ore e le fatiche di due amichevoli che, fosse stato per De Laurentiis, sarebbero state abolite da anni, almeno in questa fase cruciale della stagione.

Fonte: Il Mattino