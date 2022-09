Lozano-Domenichini, tutto dimenticato: il Napoli ha bisogno del messicano

Nella vittoria di San Siro l’unico neo era stato il mancato saluto di Lozano al vice di Spalletti per aver preferito Zerbin al suo posto, ma non è il caso di montare un polverone su una vicenda che è già stata chiusa e dimenticata. Non c’è tempo per i mugugni, ora c’è da correre, c’è da giocare per due e anche per tre: il Napoli è imbattuto ovunque, in Italia e in Europa, e sabato con il Torino la candidatura di Lozano regge. Però tutto dipende dalle condizioni in cui rientrerà dagli States: il morale sarà sicuramente migliorato dopo il gol con il Perù, ma resteranno la fatica della seconda amichevole di mercoledì con la Colombia, il jet lag e le tossine di un viaggio Stati Uniti-Italia che difficilmente gli permetterà di presentarsi in campo giovedì. Venerdì ci sarà per la rifinitura prima del Toro e di una nuova sfida con Zerbin per un posto nel tridente. Il Napoli che sogna ha bisogno di tutti, soprattutto di Lozano.

Fonte: Corriere dello Sport