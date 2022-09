La passione calcistica riesplode al Sud: è la vittoria di De Laurentiis

Si è risvegliata la passione al Sud. Napoli e Bari, due grandi piazze unite dalla stessa proprietà, sognano. Aurelio De Laurentiis è diventato il patron del club azzurro nel 2007 e undici anni dopo anche di quello biancorosso. È ripartito dal basso ed è arrivato in cima. Napoli primo in campionato e nel girone di Champions, Bari ai vertici della serie B (è a 3 punti da Brescia e Reggina), con la speranza di compiere il grande salto, che poi porterebbe ad una scelta. (caso multiproprietà)

Il Napoli sta riempiendo sempre più il Maradona dopo il grande gelo dei mesi scorsi. Le risposte del campo sono state esaltanti, al punto da spingere la società a prorogare la campagna abbonamenti fino al primo ottobre. Si prevede intanto una forte affluenza di spettatori per le prossime partite contro il Torino in campionato e l’Ajax in Champions League. A Bari vi è stata già una esplosione di felicità nella scorsa primavera, quando è stato raggiunto l’obiettivo della serie B. E adesso, dopo sei partite, c’è il record di spettatori: media di 23.651 a gara per il club che ha come presidente Luigi De Laurentiis, braccio destro di papà Aurelio anche nell’attività cinematografica, e come direttore sportivo il napoletano Ciro Polito.

F. De Luca (Il Mattino)