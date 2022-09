La fine di un’epoca, gli addii di Ghoulam, Insigne e Mertens finiti nell’anonimato

Ghoulam, Insigne e Mertens. Ma nessuno dei tre è riuscito a trovare una soluzione degna del blasone che li ha accompagnati in questi anni napoletani. Ghoulam è senza squadra, ha sfiorato la Lazio di Sarri, potrebbe andare al Benevento di Fabio Cannavaro. Intanto, accarezza pure il triste pensiero di mollare e di ritirarsi. Mertens, il re dei gol in maglia azzurra, che ha naturalmente avuto la forza di dire di no pure alla Juventus dopo la richiesta da 8 milioni di euro al Napoli per restare un altro anno (la famosa mail di inizio giugno), alla fine ha trovato casa nel glorioso Galatasary. Ma adesso, dopo sei partite, le ultime quattro da titolare, non ha ancora trovato il gol nel campionato turco in cui sta cercando di ambientarsi. Il legame con il Napoli resta indissolubile, ma ora serve un altro feeling, quello con il club per cui ha firmato due anni di contratto. Non è sul viale del tramonto ma anche la scelta di Lorenzo Insigne di firmare a 31 anni con il Toronto sembra una soluzione da stella cadente. Ovvio, l’ingaggio dice che non è così. E anche il suo rendimento (6 gol in 10 partite). Ma è il club che ha scelto, il Toronto, che ha confermato le perplessità di questo inverno: nonostante i tanti acquisti italiani, resta tra le franchigie peggiori della Mls, tant’è che attualmente è penultimo in classifica (lì non ci sono retrocessioni quindi non è un dramma). Fonte: Il Mattino