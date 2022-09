In campo Elmas e Kvara: le formazioni ufficiali dei loro match

Di seguito le formazioni di Gibilterra-Georgia, match valevole per la Lega D di Nations League e Macedonia del Nord-Bulgaria, valevole per la Lega C. In campo i due azzurri Kvara ed Elmas:

GIBILTERRA (4-3-3): Banda; Wiseman, Lopes, Chipolina, Olivera; Torrilla, Annesley, Britto; L. Casciaro, Walker, Ronan

CT: Julio Ribas

GEORGIA (3-4-2-1): Loria; Kakabadze, Kashia, Kocholava; Tsitaishvili, Mekvabishvili, Kvekveskiri, Azarov; Lobjanidze, Kvaratskhelia; Zivzivadze

CT: Willy Sagnol

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; Bejtulai, Zajkov, Musliu, Todoroski; Trajkovski, Bardhi, Elmas, Alioski; Liovski, Ristovski

CT: Blagoja Milevski

BULGARIA (4-4-2): Naumov; V. Popov, Galabov, Antov, Nedyalkov; Petkov, Karabelyov, Stefanov, Gruev; Despodov, Kirilov

CT: Mladen Krstajic