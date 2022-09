Giuntoli sempre a lavoro: gli occhi del ds ancora in Turchia

Un avvio di stagione quasi perfetto per scacciare tutti gli scetticismi, ma, nonostante in questo momento non sia la priorità, il calciomercato in casa Napoli è un tema che rimane ancora nei pensieri dei dirigenti del club campano. Il ds dei partenopei Cristiano Giuntoli, stando a quanto riporta il portale turco Sporx, dopo l’arrivo del difensore Kim Min-jae, avrebbe puntato nuovamente i binocoli sul Fenerbahçe, in particolar modo nel mirino ci sarebbero i centrocampisti classe 1999 e 1997 Ferdi Kadıoğlu e Bright Osayi-Samuel. Domenica 2 ottobre alle ore 19:00 il club turco si giocherà il derby di Istanbul con il Beşiktaş e gli scout azzurri dovrebbero essere presenti per osservare più da vicino i due talenti.

fonte : Footballnews24.it