Giudice, economista: “Napoli e Milan sono agli antipodi di Juve e Inter, per gestione economica”

L’economista Giudice, ha parlato ai microfoni di SerieANews.com. “Napoli e Milan sono agli antipodi di Juve e Inter, per gestione economica. C’è sempre stato il luogo comune che una gestione economica sana fosse incompatibile con il raggiungimento dei risultati sportivi ed economici di alto livello. Della serie: senza spendere non si vince niente, i trofei non si vincono con i bilanci in ordine. E invece no. Mi sembra che questo luogo comune sia traballante, ormai. La stagione si è aperta con Inter e Juve in profonda crisi di risultati sportivi e Milan e Napoli, invece, che sembrano in rampa di lancio. Entrambe hanno un bel gioco, acquisti fatti con budget limitati che già si stanno valorizzando e che sul campo si stanno dimostrando vincenti. Non mi stupirei se i risultati sportivi dimostrassero che bisogna saper spendere per poter vincere. Ecco serve spendere bene, non solo spendere tanto”.