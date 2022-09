Domenica 9 Ottobre alle ore 18,00 allo stadio “Zini” di Cremona, la squadra grigiorossa allenata da Massimiliano Alvini affronterà il Napoli. In vista del match che si disputerà in terra lombarda, ben tre settori sono sold-out, in attesa del settore ospiti che verranno messi in vendita nei prossimi giorni.

La Redazione