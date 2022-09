F. Selvaggi, ex attaccante: “Osimhen-Raspadori? Coppia perfetta. Kvara è…”

Franco Selvaggi, ex attaccante e campione del mondo 1982, è intervenuto a Radio Marte: “Raspadori il mio erede? Sicuramente mi rivedo in lui, magari ero un poco più tecnico ma lui è più dinamico e duttile. Ha numeri importanti, ha segnato con l’Italia un gol meraviglioso, ma serve pazienza e occorre concedergli il tempo giusto per consacrarsi: complimenti al Napoli per l’acquisto. In futuro un tandem Osimhen–Raspadori? E’ la coppia ideale, hanno caratteristiche diverse ma si completano in modo perfetto sia tecnicamente che tatticamente. Il club ha centrato anche un altro colpo pazzesco: Kvaratskhelia è fortissimo, ha cambio di passo, dribbling, tiro. L’avevo già visto su youtube prima che approdasse in azzurro e subito ho capito che era un fenomeno”

Fonte: Radio Marte