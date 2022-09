E. Fedele, opinionista: “Il direttore non si muove da Napoli, capisce di calcio…”

Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte:“Giuntoli alla Juventus? E’ fantacalcio. Il direttore non si muove da Napoli. È uno che capisce di calcio, sa stare nella società, capisce le gerarchie e quindi sa stare con De Laurentiis. Si circonda anche di buoni collaboratori per lo scouting. Da un punto di vista economico De Laurentiis ha risollevato il Napoli, ha portato una nuova filosofia ma ha sempre sbagliato la comunicazione, tranne ultimamente perché è stato di una sincerità inusuale. Da un punto di vista tecnico in alcuni anni si poteva fare di più e forse per qualche capriccio non abbiamo vinto. Oggi, soprattutto nell’ultimo anno, il presidente ha cambiato politica sulle clausole risolutive, sull’immagine ha perso dei calciatori e trova anche dei concordati. Oggi ha fatto una politica che lo ha portato al rinnovamento”. Sul momento attuale del Napoli: “I risultato ottenuti sono ottimi, ma inferiori all’anno scorso: dobbiamo vedere alla fine cosa succederà. In attacco c’è qualcosa in più rispetto allo scorso anno. Spalletti ha sempre un inizio sparato. Quest’anno, invece, i Mondiali ci daranno una mano perché ci sarà un nuovo inizio di campionato. Se verrà gestita bene la seconda fase potremmo superare questa impasse. “

Fonte: Radio Marte