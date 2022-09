Corbo: “Napoli, rivoluzione a sentimenti zero, ottimi acquisti con bassi ingaggi”

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, sul suo “Graffio” commenta così il momento del Napoli. “La società è protagonista. Rivoluzione a sentimenti zero, ottimi acquisti con bassi ingaggi e più fisicità e freschezza. Ma c’è una mina vagante: Spalletti ama rivendicare meriti e indipendenza. Lo fa persino con il mancato scudetto ’22. In pubblico di recente si è lamentato per la richiesta di informazioni attribuita al presidente. È scattato un allarme. De Laurentiis per una volta ha finto di non sentire, evitando così spiacevoli turbolenze. Per lo scudetto le forti personalità non si sommano mai. Si elidono”.