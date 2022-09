C. Sala, ex Napoli: “Mi sembra un predestinato, penso possa fare le fortune…”

Claudio Sala, ex ala del Napoli e del Torino, è intervenuto a Radio Marte: “Mi rivedo in Kvaratskhelia, mi assomiglia per il modo di correre, per la finta e la controfinta, specie quando nel Torino mi cambiarono il ruolo e passai da mezza punta ad ala sinistra, con la maglia numero 7. Kvara mi sembra davvero un predestinato, penso possa fare le fortune del Napoli. Complimenti al ds azzurro Giuntoli per il grande colpo realizzato”. Sul campionato del Napoli: “Voto Napoli per lo scudetto, in questo momento è tra i favoriti, insieme al Milan, non dimenticando Inter, Juventus e la stessa Roma. Il campionato è ancora lungo. Napoli–Torino di sabato? Gara non facile per gli azzurri, il Toro può dare fastidio, gioca in modo aggressivo e può limitare gli azzurri. Ma per non perdere a Napoli occorre la gara perfetta, la squadra di Spalletti ha tante armi per vincere”.

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Marte