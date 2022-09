C. Caruso, ex Napoli: “Finalmente lo vedremo all’opera in Italia come allenatore”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciro Caruso, ex Napoli: “Finalmente vedremo Cannavaro all’opera come allenatore in Italia. I suoi concetti sono innovativi, faranno rinascere il Benevento. Con Fabio in panchina, la crescita che vuole fare la proprietà di Vigorito sarà importante. Il Benevento farà un passo in avanti per il proprio brand internazionale. Oggi Fabio arriva in una squadra che non è ancora la sua. A gennaio la inizieremo a vedere, quando e se si potrà intervenire sul mercato in maniera importante. Ovviamente adesso bisogna apprezzarlo per quello che è oggi: un allenatore. Lo ha detto anche Cannavaro. L’intelligenza del Benevento è stato prenderlo per far crescere e far conoscere il progetto dei Vigorito a tutti. Fabio porterà tanto carisma e tanta esperienza: essere allenati da un Pallone d’Oro non è da tutti, darà una grossa spinta a tutti i calciatori del Benevento. Con Fabio ho un rapporto fraterno, l’ho chiamato per fargli sentire tutto il calore che un amico può dargli. Purtroppo domenica non sarò allo stadio, ma con la testa e con il cuore sarò lì. Cosa dirà Cannavaro ai suoi ragazzi? Di divertirsi e stare sereni: oggi la pressione è solo deleteria per il Benevento”.

Fonte: Radio Punto Nuovo