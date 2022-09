Bargiggia: “Napoli e Milan candidate allo scudetto, Inzaghi ha beneficiato del lavoro di Conte”

“Napoli e Milan sono favorite per lo scudetto, gli azzurri sono cresciuti tanto. Resta il terzo incomodo Atalanta, la quale presenta delle differenze rispetto agli anni passati“. Bargiggia ha analizzato anche il momento dell’Inter: “La sensazione è che Simone abbia beneficiato dell’operato di Conte lo scorso anno. Più ci si allontana da quel progetto, più la squadra tende a sgonfiarsi. L’Inter è una squadra vecchia, costituita da alcuni calciatori in scadenza. Non è in corsa per lo scudetto, anche se Lukaku potrebbe offrire un apporto rilevante al tecnico italiano“.

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, giornalista esperto di calciomercato, che ha parlato delle possibilità scudetto del Napoli