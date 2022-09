Avversario Napoli – Terapie per Vojvoda, programma personalizzato per Ricci

Il prossimo avversario del Napoli alla ripresa del campionato, il Torino, si prepara alla gara di sabato 1 ottobre, questo il report dell’allenamento quotidiano. Ripresa della preparazione per il Torino, in vista della trasferta a Napoli sabato 1 ottobre. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica alla quale hanno partecipato anche elementi della formazione Primavera. Terapie per Vojvoda, programma personalizzato per Ricci. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Pellegri hanno confermato la sofferenza muscolare al lungo adduttore di destra da esiti di elongazione senza lesioni. La prognosi verrà valutata secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.