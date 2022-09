Zambo è un giocatore dal fisico bestiale che abbina qualità e quantità. Un ex Napoli garantì per lui

Il prof. Il primo leader della squadra, attenendosi al discorso di Domenichini, e soprattutto un uomo che a 26 anni, e dopo una serie di esperienze a questo punto enigmatiche per come sono finite, ha trovato la sua dimensione perfetta. E poi il debutto in Champions il 7 settembre con i Reds, notte di una prestazione pazzesca. Non aveva mai giocato la grande coppa e fa quasi ridere; ma è la verità. Anguissa è un giocatore dal fisico bestiale che abbina qualità e quantità, fase difensiva e offensiva, manovra, copertura, inserimenti, dribbling e dalla notte con il Liverpool anche gol. Frank è un crack, soprattutto alla luce dell’investimento ricamato dal ds Giuntoli: un’estate fa il Fulham lo ha ceduto in prestito con diritto riscatto – neanche obbligo -, confermando l’idea che in Inghilterra non ci credevano più. Già, il fondato sospetto è questo. E pensare che nel 2018, per acquistarlo dall’OM di Rudi Garcia, uno che lo ha valorizzato e lo stima tantissimo, aveva speso 30 milioni. Un mistero. Un rebus che il Napoli ha risolto con maestria e con la benedizione di un vecchio amico: Albiol. Che lo ha conosciuto al Villarreal, dove ha giocato in prestito nella stagione 2019-2020, e lo ha subito sponsorizzato: Raul è uno che capisce di calcio.

Fonte: CdS