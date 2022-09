T. Morello: “I rigori? Uno alla Ferrario, che sfondava. Ecco 2 nomi”

Tullio Morello, giudice neo eletto nel Consiglio Superiore della Magistratura, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live:

«In estate, guardando alla cessioni e agli acquisti che conoscevo poco, ero anche io tra i tifosi scettici. E’ stata una rivoluzione dolorosa, giocatori importantissimi andati via e calciatori alla prima esperienza importante che arrivavano. Il timore di perdita di personalità da parte della squadra era forte e l’aveva denunciato lo stesso Spalletti nelle conferenze stampa. Poi, onestamente vedere quella grinta di Kim che solo per aver impedito un gol ha esultato come avesse vinto la Champions mi ha fatto ricredere. Lui e Kvaratskhelia hanno personalità da vendere e saranno le rivelazioni di questo campionato. Rigorista? Considerate le recenti titubanze, io vedrei benissimo dal dischetto un centrale di difesa che sfondi la porta senza andare per il sottile: Kim o Rrhamani alla Ferrario li vedrei benissimo».